  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Ekonomi Çiftçinin gıda mesaisi kesintisiz devam ediyor

Çiftçinin gıda mesaisi kesintisiz devam ediyor

Çiftçinin gıda mesaisi kesintisiz devam ediyor
Giriş Tarihi: 15.4.2020

Vatandaşın gıdaya kesintisiz ulaşımı için çalışan çiftçilerin yoğun mesaisi, yurdun dört bir yanında devam ediyor. İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde de sosyal mesafe kuralı gibi salgına karşı önlemlerini alan çiftçiler, var güçleriyle çalışmalarını sürdürüyor. Kemalpaşa Ziraat Odası Başkanı Bülent Oray, "İzmir'deki kirazın yüzde 85'ini biz yetiştiriyoruz. Üreticimiz yine tarlasında, üretmeye devam ediyor. Bu yönde bir sıkıntımız yok. Türkiye genelinde çiftçimiz çalışıyor. Bu koronavirüsü de el birliğiyle atlatırız. Gıda sıkıntısı da yaşanmaz" diye konuştu. Çiftçi Ahmet Okay (60) "Biz tedbirlerimizi aldık. 40 dönümlük arazimde kiraz, şeftali, domates, biber ve patlıcan üretiyorum. Vatandaşımız da ürünlerimizi alsın" dedi. Çiftçi Nurullah Kara (54) ise, "Vatandaşımızın gönül rahatlığıyla ürün tüketmesi için çalışıyoruz" diye konuştu.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Çiftçinin gıda mesaisi kesintisiz devam ediyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA