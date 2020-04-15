Çiftçinin gıda mesaisi kesintisiz devam ediyor

Vatandaşın gıdaya kesintisiz ulaşımı için çalışan çiftçilerin yoğun mesaisi, yurdun dört bir yanında devam ediyor. İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde de sosyal mesafe kuralı gibi salgına karşı önlemlerini alan çiftçiler, var güçleriyle çalışmalarını sürdürüyor. Kemalpaşa Ziraat Odası Başkanı Bülent Oray, "İzmir'deki kirazın yüzde 85'ini biz yetiştiriyoruz. Üreticimiz yine tarlasında, üretmeye devam ediyor. Bu yönde bir sıkıntımız yok. Türkiye genelinde çiftçimiz çalışıyor. Bu koronavirüsü de el birliğiyle atlatırız. Gıda sıkıntısı da yaşanmaz" diye konuştu. Çiftçi Ahmet Okay (60) "Biz tedbirlerimizi aldık. 40 dönümlük arazimde kiraz, şeftali, domates, biber ve patlıcan üretiyorum. Vatandaşımız da ürünlerimizi alsın" dedi. Çiftçi Nurullah Kara (54) ise, "Vatandaşımızın gönül rahatlığıyla ürün tüketmesi için çalışıyoruz" diye konuştu.