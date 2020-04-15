EGIAD’da salgın ve sonrası konusuldu

EGİAD Ege Genç İş İnsanları Derneği, Kovid-19'un ekonomi ve şirketler üzerine etkisini değerlendiren online bir etkinlik düzenledi. Genç iş dünyasının dikkatle takip ettiği etkinlikte, Küresel Finans ve Muhasebe Meslek Kuruluşu ACCA Türkiye ve Gelişmekte Olan Ülkeler Başkanı Filiz Demiröz de değerlendirmeleriyle yer aldı. Etkinlikte EGİAD Başkanı Mustafa Aslan da salgın sürecine dair iki farklı senaryodan bahsederek, orta vadede iyileşme olarak iyimser senaryo ve uzun vadede iyileşme olarak kötümser senaryo öngörülerini paylaştı.