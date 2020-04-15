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Kamu ve özel hastanelere 18 bin personel alınacak

Kamu ve özel hastanelere 18 bin personel alınacak
Giriş Tarihi: 15.4.2020

Yeni tip korona virüs salgını ile mücadeleye omuz veren üniversite hastaneleri, özel hastaneler de hizmetlerin aksamaması, etkin mücadele için sağlık personeli takviyesi yapıyor. Farklı şehirlerdeki üniversite hastaneleri sağlık personeli alımı için Türkiye İş Kurumu üzerinden ilana çıktı. İŞKUR üzerinden hastanelere 18 bin personel alımı yapılacak.

Türkiye İş Kurumu, "açık iş ilanları" sayfasındaki 10 bine yakın ilana göre toplam 45 şehirde personel alımı yapılacak. Hastanelere en çok ambulans sürücüsü, sağlık personeli, klinik destek elemanları, güvenlik görevlisi ve işçi alınıyor. Başvurmak isteyenlerin İŞKUR'un internet sayfası üzerinden "iş arayan kaydı" oluşturması gerekiyor.

HAZAL ATEŞ

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