Korona virüs önlem paketi Meclis’te

AK Parti grubu, yeni tip korona virüs önlemleri kapsamında vergi istisnaları ve bazı sorumluk ve yükümlüklerin ertelenmesini içeren 15 maddelik ekonomi paketini dün TBMM Başkanlığı'na sundu.

Buna göre 3 ay işveren işçiyi işten çıkaramayacak. Ücretsiz izne gönderilen işçiye aylık bin 177 TL ücret ödenecek.Teklife göre, Hazine ve belediye taşınmazları ile Milli Parklar ve Orman Genel Müdürlüğü taşınmazlarına ve izinlerine ait borçlar 3 ay süreyle ertelenecek. Öğrencilerin kredi borçları 3 ay süreyle ertelenecek. Bu süreler, bitiminden itibaren Gençlik ve Spor Bakanı tarafından 3 aya kadar uzatılabilecek. Tarım satış kooperatifleri birliklerinin, kredi borçları faizsiz olarak 2021 yılına ertelenecek. Faaliyetleri durdurulan işletmelerde ilan, reklam ve çevre temizlik vergisi alınmayacak.



LOKAVTA 3 AY KISITLAMA

Sendikalar tarafından üye tespiti tarihlerinin ertelenmesi ve toplu iş sözleşmesinin yapılması, grev ve lokavt süreçlerinin üç ay süreyle durdurulması sağlanacak. Devlete ait üniversitelerin tıp fakülteleri ve diş hekimliği fakülteleri ile bunlara bağlı sağlık uygulama ve araştırma merkezi birimleri ile rektörlüklerine bağlı sağlık hizmeti sunan enstitülere Hazine ve Maliye Bakanlığı bütçesinden kaynak aktarılabilecek. İş Kanunu'na eklenen geçici maddeyle bu kanun kapsamında olup olmadığına bakılmaksızın her türlü iş veya hizmet sözleşmesi, bu düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 3 ay süreyle ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller dışında, işverence feshedilemeyecek.



Ödeme için işveren beyanı yetecek

İŞVEREN, 3 aylık süre içerisinde işçiyi tamamen veya kısmen ücretsiz izne ayırabilecek. Bu kapsamda ücretsiz izne ayrılmak, işçiye geçerli sebebe dayanarak sözleşmeyi fesih hakkı vermeyecek. İş sözleşmesini fesheden işveren veya işveren vekiline, sözleşmesi feshedilen her işçi için fiilin işlendiği tarihteki aylık brüt asgari ücret tutarında idari para cezası verilecek. İşveren tarafından ücretsiz izne ayrılan ve kısa çalışma ödeneğinden yararlanamayan işçiler ile 15 Mart 2020 tarihinden sonra iş sözleşmesi feshedilen ve işsizlik ödeneğinden yararlanamayan işçilere, ücretsiz izinde bulundukları sürede kadar günlük 39.24 TL ücret verilecek. Kısa çalışma başvuruları için, uygunluk tespitinin tamamlanması beklenmeksizin, işverenlerin beyanı doğrultusunda kısa çalışma ödemesi gerçekleştirilecek.

EDA IŞIK