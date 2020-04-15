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Haberler Ekonomi TİM’den günde 15 milyonun üzerinde maske üretimi

’den günde 15 milyonun üzerinde maske üretimi

TİM’den günde 15 milyonun üzerinde maske üretimi
Giriş Tarihi: 15.4.2020

Korona virüs salgının Türkiye'de ilk görüldüğü tarihlerde günde 1 milyon maske ve 100 bin litre dezenfektan üretimi için seferberlik başlatan Türkiye İhracatçılar Meclisi, bantları hızlandırdı. Maske seferberliğine günlük 1 milyon hedefi ile başlayan TİM, 15 milyon üretimini aştı. Birlik başkanları ile birlikte sağlık için ürettiklerini söyleyen Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, "Sağlık çalışanlarımız başta olmak üzere bütün halkımızın maske ihtiyacını gidermek adına çalışmalarımızı genişleterek günde 15 milyonun üzerinde maske üretimi kapasitesine ulaştık" dedi.

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