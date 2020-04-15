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Türk dayanışma ağını bağışlarla büyütüyor

Türk Kızılayı dayanışma ağını bağışlarla büyütüyor
Giriş Tarihi: 15.4.2020

Türk Kızılayı'nın pandemi nedeniyle başlattığı Korona Dayanışma projesi büyüyor. Salgının başladığı günden itibaren artan dayanışma hareketini İzmir'de sahaya uygulayan Konak Şube Başkanlığı'na da destekler gelmeye devam ediyor. Aynı ve nakdi yardımların ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldığı projeye Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı olan Uçak Kardeşler Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hayrettin Uçak, ihtiyaç sahiplerine dağıtılmak üzere 2 ton portakal bağışladı. Kızılay'ın bağış kampanyasına Orkide Yağları da destek oldu. Şirket, ihtiyaç sahiplerine verilmek üzere Kızılay'a 6 bin 500 şişe yağ yolladı. Ayrıca, Menderesli İşadamı Sinan Akdeniz de 300 koli gıda kolisi yardımı yaptı. Konak Şube Başkanı Ömür Şanlı, "Bu zor günlerde gördük ki milletimizin mayasındaki dayanışma ruhu asla yok olmaz" dedi.

'YANINIZDAYIZ'
Kızılay Konak Şubesi olarak sadece bulundukları ilçeye hizmet etmediklerini taleplere yetişmeye de çalıştıklarını anlatan Şanlı, "İzmir'in 30 ilçesinden talepler geliyor. Bir ihtiyaç sahibi bize ulaştığında nerede olursa olsun yanında oluyoruz" diye konuştu.

TOLGA TEKİN

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