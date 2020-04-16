Altın fiyatları ne kadar? 16 Nisan Perşembe gram altın, çeyrek altın, yarım altın fiyatları....

Altın fiyatlarında yaşanan son dakika gelişmeleri merak ediliyor. Güvenli liman olarak tercih edilen altının yatırımcısı fiyatlarda yaşanan gelişmeleri takip ediyor. Altın fiyatları yükseldi mi? Gram altın, çeyrek altın bugün ne kadar? Koronavirüs altın piyasasını nasıl etkiledi? İşte 16 Nisan Perşembe altın fiyatları...

Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın yükseldi mi? Altın fiyatlarında yaşanan gelişmeler merakla takip ediliyor. Altın yatırımcısı, koronavirüs salgınının altın fiyatlarını etkisini araştırıyor. İşte 16 Nisan Perşembe altın fiyatları... GRAM ALTIN NE KADAR?

ALIŞ: 382,44 TL

SATIŞ: 382,64 TL ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

ALIŞ:614,20 TL

SATIŞ: 628,80 TL YARIM ALTIN NE KADAR?

ALIŞ: 1.224,60 TL

SATIŞ: 1.257,20 TL TAM ALTIN NE KADAR?

ALIŞ: 2.038,28 TL

SATIŞ: 2.079,29 TL CUMHURİYET ALTIN NE KADAR?

ALIŞ: 2.110,00 TL

SATIŞ: 2.142,00 TL