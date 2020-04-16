  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Ekonomi Altın fiyatları ne kadar? 16 Nisan Perşembe gram altın, çeyrek altın, yarım altın fiyatları....

Altın fiyatları ne kadar? Perşembe , , yarım altın fiyatları....

Altın fiyatları ne kadar? 16 Nisan Perşembe gram altın, çeyrek altın, yarım altın fiyatları....

16.04.2020, 09:06

Altın fiyatlarında yaşanan son dakika gelişmeleri merak ediliyor. Güvenli liman olarak tercih edilen altının yatırımcısı fiyatlarda yaşanan gelişmeleri takip ediyor. Altın fiyatları yükseldi mi? , bugün ne kadar? Koronavirüs altın piyasasını nasıl etkiledi? İşte Perşembe altın fiyatları...

Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın yükseldi mi? Altın fiyatlarında yaşanan gelişmeler merakla takip ediliyor. Altın yatırımcısı, koronavirüs salgınının altın fiyatlarını etkisini araştırıyor. İşte 16 Nisan Perşembe altın fiyatları...

GRAM ALTIN NE KADAR?
ALIŞ: 382,44 TL
SATIŞ: 382,64 TL

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
ALIŞ:614,20 TL
SATIŞ: 628,80 TL

YARIM ALTIN NE KADAR?
ALIŞ: 1.224,60 TL
SATIŞ: 1.257,20 TL

TAM ALTIN NE KADAR?
ALIŞ: 2.038,28 TL
SATIŞ: 2.079,29 TL

CUMHURİYET ALTIN NE KADAR?
ALIŞ: 2.110,00 TL
SATIŞ: 2.142,00 TL

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Altın fiyatları ne kadar? 16 Nisan Perşembe gram altın, çeyrek altın, yarım altın fiyatları.... haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA