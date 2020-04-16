Tire Süt Kooperatifi Başkanı Mahmut Eskiyörük, Türkiye'de gıda yetmezliği yaşanmayacağını belirtti. Gıda güvenliğinin teminatının kooperatifleşme ile yerli üretim olduğunu belirten Eskiyörük, "Kimse endişe etmesin, elimizde insanlarımızı ve hayvanlarımızı fazlasıyla doyuracak zenginliklere sahip bir Anadolu var. Yeter ki; tarımda doğru politikalar uygulayalım. Korona virüs salgını sürecinde umarım tarımda yanlışlarımızın farkına varıp doğruyu buluruz" dedi. Tarımda kalkınmanın anahtarının kooperatifleşmeyle küçük aile işletmelerinin birleştirilmesi olduğuna değinen Eskiyörük, "Tarımı şirketler yapsın dersek işte o zaman yine açlık tehlikesi yaşayabiliriz. Çözüm kooperatifleşmedir" diye konuştu. Destekleme politikalarıyla her ilçede bir Tire Süt Kooperatifi yaratmanın mümkün olduğunu belirten Eskiyörük, "Türk tarımının kurtuluş reçetesi, Tire Süt Kooperatifi modelidir. Her ilçede bu modeli oluşturabilirsek işte o zaman dışa bağımlılıktan kurtuluruz" açıklamasını yaptı.