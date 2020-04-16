‘Elinizde altın varsa sakın bozdurmayın’

Korona virüs salgınının ardından hükümetlerin aldığı tedbirler ve merkez bankalarının peş peşe yaptığı faiz indirimleri sonrası yatırımcılar güvenli liman olarak gördüğü altına yönelince fiyatlar da rekor üstüne rekor kırmaya başladı. Altının ons fiyatı son 8 yılın zirvesine çıkarken gram altın ise 378 lira ile tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Altın ve Para Piyasaları uzmanı İslam Memiş, ortaya çıkan tabloyu değerlendirdi. Bu kadar kısa sürede böyle bir yükselişin kendileri için de sürpriz olduğunu belirten Memiş, "Son bir haftalık yükseliş trendine baktığımızda agresif ve suni bir yükseliş görüyoruz. Fiziki altın satışı yok. Yıl içerisinde bu yükselişler devam edecek ve altın yatırımcısına yıllık yüzde 35 kazandıracak" dedi.



Kısa vadede altın fiyatlarında sert bir düzeltme görülebileceğini kaydeden Memiş, "Nisan ayı içinde bekliyorduk ancak biraz gecikme olabilir. Düğün yapacak ya da borcu olanlar sabırla beklemeli. Değerli metaller uzun vadeli yatırım araçlarıdır. Ellerinde altın olanlara da bozdurmalarını tavsiye etmem. Yükseliş devam edecek. Kısa vadeli bu yükselişlerin kalıcı olacağını da düşünmüyorum. Bu seviyeler alım için çok uygun değil" diye konuştu.