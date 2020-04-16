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Haberler Ekonomi Fatih Mahallesi halkının iyilik askısı

halkının iyilik askısı

Giriş Tarihi: 16.4.2020

Aydın'ın Efeler ilçesindeki Fatih Mahallesi'nin muhtarı Yıldız Karadaş Taşçıoğlu ile mahalle sakinleri örnek bir davranışa imza attı. Korona virüs salgının görüldüğü bu dönemde mahalledeki birlik ve beraberliği arttırmak isteyen Muhtar Taşçıoğlu ve vatandaşlar, ihtiyaç sahibi vatandaşlar için askıda ekmek uygulaması başlattı.

MEHMET KAVAS

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