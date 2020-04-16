  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Ekonomi ‘Havacılık krizden güçlenerek çıkacaktır’

‘Havacılık krizden güçlenerek çıkacaktır’

Giriş Tarihi: 16.4.2020

Türk Hava Yolları ve Lufthansa'nın ortak kuruluşu SunExpress'in yeni Üst Yöneticisi (CEO) Dr. Max Kownatzki, görevine başladı. SunExpress'in yine yolcularını hayallerinin tatiline ulaştırmaya ve sevdiklerine kavuşturmaya devam edeceğini belirten Kownatzki, "Kovid-19'dan en çok etkilenen alanların başında havacılık sektörü geliyor. Biz, havacılık endüstrisinin bu krizi atlatacağına ve daha da güçlenerek çıkacağına inanıyoruz" dedi.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

‘Havacılık krizden güçlenerek çıkacaktır’ haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA