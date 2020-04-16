‘Havacılık krizden güçlenerek çıkacaktır’

Türk Hava Yolları ve Lufthansa'nın ortak kuruluşu SunExpress'in yeni Üst Yöneticisi (CEO) Dr. Max Kownatzki, görevine başladı. SunExpress'in yine yolcularını hayallerinin tatiline ulaştırmaya ve sevdiklerine kavuşturmaya devam edeceğini belirten Kownatzki, "Kovid-19'dan en çok etkilenen alanların başında havacılık sektörü geliyor. Biz, havacılık endüstrisinin bu krizi atlatacağına ve daha da güçlenerek çıkacağına inanıyoruz" dedi.
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