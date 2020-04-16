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Haberler Ekonomi Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: Bu bir milli mücadele

: Bu bir

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: Bu bir milli mücadele

16.04.2020, 14:11 Güncelleme Tarihi: 16.04.2020,14:14

, Twitter'dan yaptığı videolu paylaşımda “Bu bir . Bu mücadelede destek ihtiyacı hisseden her bir vatandaşımızın, işletmemizin, vatandaşımızın fabrikamızın arkasında ve onun hazinesi var.” ifadelerine yer verdi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, resmi sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Bakan Albayrak, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"BU BİR MİLLİ MÜCADELE"
"Bu bir milli mücadele. Bu mücadelede destek ihtiyacı hisseden her bir vatandaşımızın, işletmemizin, vatandaşımızın fabrikamızın arkasında Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve onun hazinesi var."

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