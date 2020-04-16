İşçi çıkarmak 3 ay süreyle yasaklandı

Korona virüs salgınına karşı ekonomik önlemler içeren kanun teklifi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi. Kabul edilen torba yasa teklifinin içerisinde 3 ay süreyle işçi çıkarmayı yasaklayan düzenleme de yer alıyordu. Ekonomik destek paketlerini arka arkaya devreye sokan hükümet, böylece vatandaşların bu süreçte işsiz kalmasının da önüne geçmiş oldu. Öte yandan, kabul edilen yasa ile fahiş fiyat uygulayanlara 100 bin TL'ye, stokçuluk yapanlara da 500 bin TL'ye kadar ceza kesilmesinin de önü açıldı.