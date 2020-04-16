Para stokçusu ile maske stokçusu aynı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, bazı özel bankaların mevduatını bozdurana ya da kredisini yapılandırana fahiş maliyetler çıkardığını söyledi. Albayrak, “Bunu yapan bankaların üzerine gideceğiz” dedi.

Korona virüs tedbirleri kapsamında özel bankaların takındığı tutumu Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın ardından Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak da eleştirdi. Bakan Albayrak, vatandaştan topladığı parayı en çok ihtiyaç olan dönemde kullandırmayanların maskeyi stoklayan ve gıdayı saklayanlarla aynı olduğunu söyledi.

SANAYİCİYE 36.3 MİLYAR

Albayrak, "Vatandaşa desteği geçtik, mevduatını bozdurana, kredisini yapılandırmak isteyene fahiş maliyetler çıkarıldığını duyuyoruz. Bunu asla kabul etmeyiz. Üzerine gideceğimizin bilinmesini isteriz. Kimlerin özel bankaların avukatlığına soyunduğunu da görmenizi istiyoruz. Süslü reklamlar bu yapılanı gizleyemez" dedi. Bakan Albayrak, Ekonomik İstikrar Kalkanı adımlarının geldiği nokta ile bu süreçte özel bankaların izlediği tutuma ilişkin sosyal medya hesabından videolu değerlendirmede bulundu. Bakan Albayrak'ın verdiği bilgiye göre, Halkbank'ın 25 bin liralık Esnaf Destek Paketi ve Paraf Kart'la birlikte esnafa verilen finansman desteğine üç günde 5.2 milyar lira eklenerek 6.7 milyar liraya ulaştı. Sanayiciye "İş'e devam" desteği de 36.3 milyar liraya çıktı.

BANKALARIN MASKESİ DÜŞTÜ

Vatandaşların özel bankalarla yaşadıkları sıkıntıları bildiklerini kaydeden Berat Albayrak, "Bu dönemde vatandaşlara destek olmayı geçtik, mevduatını bozdurana, kredisini yapılandırmak isteyene fahiş maliyetler çıkarıldığını duyuyoruz. Bu asla kabul edebileceğimiz bir şey değil. Bu konunun titizlikle üzerine gideceğimizin bilinmesini isteriz. Bu dönemde, kimlerin özel bankaların avukatlığına soyunduğunu da görmenizi istiyoruz. Uluslararası kurumlardan yardım isteme ve ülkeyi nereye sürükleyeceği belli olmayan para basma söylemlerinden sonra, bu konudaki duruşları ile de dertlerinin millet olmadığını gösterdiler. Milletin ihtiyacı olan maskeyi stoklayanlar, gıdayı saklayanlar ne ise, vatandaştan topladığı parayı, en çok ihtiyaç olan dönemde millete sunmak yerine stoklayanlar da aynıdır. Süslü reklamlar bu yapılanı gizleyemez" açıklamasını yaptı.



CHP LİDERİNİ ELEŞTİRDİ

Konuşmasında "İstanbul Başakşehir'deki dev hastanenin yolunu yapmayıp, Adana'da hiçbir araç gereç ya da tıbbi donanıma sahip olmayan, sadece perdelerle ayrılmış fuar alanına Sahra Hastanesi diyebilen bir zihniyetle muhatap oluyoruz" diyen Bakan Albayrak, "Onu da baz ya da prototip diye aklamaya çalışacaklardır" sözleriyle CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu da eleştirdi.



Vatandasa 12.1 milyon TL

2.1 milyon aileye biner liralık yardımları ulaştırdıklarını hatırlatan Berat Albayrak, "Çok yakında 4.4 milyon ailemizin tamamına ulaşacak. Vatandaşın temel ihtiyaçları için devreye alınan 10 bin lira limitli temel ihtiyaç desteği kapsamında tahsisler Cuma günü başladı. Pazartesi günü itibari ile 2.1 milyon vatandaşımıza toplamda 12.1 milyar liralık kaynak tahsis edilmiş oldu. Halkbankası hız kesmiyor. 25 bin liralık esnaf destek finansmanımıza başvuruda bulunan esnaf sayımız 412 bin 714 oldu. Bu kapsamda süreci tamamlanan esnaf sayımız da 206 bin 959'a çıktı.