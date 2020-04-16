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Haberler Ekonomi TMO’dan üreticiye ve tüketiciye güvence

’dan üreticiye ve tüketiciye güvence

Giriş Tarihi: 16.4.2020

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Genel Müdürü Ahmet Güldal, Kovid- 19 ile mücadele sürerken, Türkiye'de sezon olarak tarımsal üretimin başladığını, ardından da kışlık ekim işlerinin hasadının gerçekleştirileceğini söyledi. Türkiye'nin tarımsal üretim noktasında probleminin olmadığını aktaran Güldal, "Üreticilere, ekmiş oldukları ürünlerle ilgili hak ettikleri değeri sunmuş olacağız. Bundan hiçbir şekilde şüpheleri olmasın. Meteorolojik bir problem olmazsa Haziran'da Türkiye'yi 20 milyon tonluk buğday rekoltesi yani ciddi bir üretim bekliyor. Dolayısıyla ürüne zam gelmesi ve fiyatın değişmesi için herhangi bir neden yok" diye konuştu.

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