Üretici fiyat farkına şaşırıyor

Korona virüs nedeniyle sınır kapılarının kapalı olması yüzünden ihracat yapılamayınca sebze meyve ucuzladı. Adana Kabzımallar Odası Başkanı Ali Batman, "Ürün bol olduğu için fiyatlar da düştü" dedi. Adana'daki Vedat Dalokay Hal Kompleksi'nde şu anda soğan ve patatesin kilosu 1 lira, sarımsak 25 lira, limon 3 lira, biber 4 lira, portakal 1 buçuk, salatalık ve domates ise 1'er liradan başlayan fiyatlarla satılıyor.

'NEDEN FARK VAR?'

Şu an ürünlerin masrafı karşılamadan satıldığını söyleyen Ali Batman, "Limon geçen sene 8-10 lirayken bu sene 3 liraya kadar düştü. Aynı limon Ankara ve İstanbul'da 18-20 liradan satılıyor. Biz de buna şaşırıyoruz. Neden bu kadar fiyat farkı var? Adana'da ihtiyaca yeteceğinden daha çok mal var. Domates, karnabahar, ıspanak, pırasa ve salatalık fiyatlarında da düşüş var" diye konuştu.