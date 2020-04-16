Korona virüsle mücadele kapsamında üretilen yerli dezenfektan BOREL’in satışına başlanıyor. Enerji Bakanı Fatih Dönmez, “4 kamyon BOREL sahada görev yapanlara ücretsiz dağıtılacak. İlk etapta 100 mililitrelik boyutlarda pyi asaya çıkacak” dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında Ar-Ge çalışmaları tamamlanan ve seri üretime geçen borlu el dezenfektanı BOREL'in bugün piyasaya çıkacağını açıkladı.

TALİMAT ERDOĞAN'DAN

Bor katkılı yerli dezenfektan BOREL'in cilde zarar vermediğinin altını çizen Dönmez, "BOREL'in içeriğinde bulunan bor, etil alkol, gliserin, aloe vera, çay ağacı yağı ve lavanta elleri nemlendiriyor ve dermatolojik problemlere neden olmuyor. Borun anti-bakteriyel özelliği eldeki mikrop ve bakterilerle mücadele ederken eldeki yaraların da daha çabuk iyileşmesine katkı sağlıyor" dedi. BOREN tarafından Ar-Ge çalışmaları yürütülen bor katkılı el dezenfektanının laboratuvar süreçlerini hızla tamamlayarak seri üretime hazır hale getirdiklerini anlatan Dönmez, Başkan Erdoğan'ın talimatlarıyla ekiplerinin yoğun bir gayret göstererek seri üretime geçtiklerini belirtti. BOREL'in ilk etapta 100 mililitrelik boyutlarda piyasaya çıkacağını aktaran Dönmez, "1 litre ve 5 litrelik üretimler için arkadaşlarımız çalışmalarını sürdürüyor. İnşallah oradaki süreci de en kısa sürede tamamlayacağız. Eti Maden, Türkiye'nin ilk bor katkılı temizlik ürünü BORON'dan önemli bir tecrübe edindi. BORON'un kalitesi BOREL'e de referans olacak. İnanıyorum ki milletimiz tıpkı BORON'a olduğu gibi BOREL'e de aynı ilgi ve alakayı gösterecek" diye konuştu.



Ilk önce ön saflardaki kahramanlara gidecek

Bakan Dönmez, BOREL'in ilk parti üretiminin salgınla mücadelede sahada olan kahramanlara gönderileceğini belirterek, "BOREL ürünü yüklü 4 kamyon bakanlıktan yola çıktı. İlk partiyi Sağlık Bakanlığımız, ikincisini kamu düzenini sağlayan güvenlik güçlerimiz, üçüncüsünü 65 yaş ve üzeri risk grubundaki büyüklerimiz, dördüncü kamyonumuzu da sahada görev yapan mesai arkadaşlarımız için yola çıkaracağız" dedi.