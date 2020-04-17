Altının büyük yükselişi sürüyor

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 1.10 artışla 386.20 liradan tamamladı. Piyasada dünkü kapanışta çeyrek altın 627 lira ve Cumhuriyet altını 2565 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 1.10 yükselişle 386.20 liradan işlem gördü. Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı 384 bin liraya yükseldi. Altın piyasasında, en düşük 382 bin lira, en yüksek 384 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0.79 artışla 384 bin liradan tamamladı.