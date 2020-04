AND Pastel’in dijital satış ofisi açıldı

Tüm dünyayı etkisi altına alan Kovid-19 salgınına yönelik sağlık tedbirleri kapsamında uygulanan sosyal mesafe kuralıyla birlikte birçok sektör faaliyetlerini sanal ortamdan gerçekleştirmeye devam ediyor.



And Gayrimenkul, İstanbul Kartal'da yaşamın başladığı konut projesi AND Pastel için müşterilerine evlerinden çıkmadan ziyaret edebilecekleri dijital bir satış ofisi deneyimi başlattı. Geçtiğimiz iki yıl 'Bitmeyen Cuma' kampanyası kapsamında web sitesi üzerinden satışa çıkardığı 60 dairenin tamamını satarak bir ilke imza atan AND Gayrimenkul, online satış deneyimini de yeni bir platforma taşıdı. Firma hayata geçirdiği 'E-Anahtar Platformu' ile ev satın almak isteyenlere online görüşme, online ziyaret ve online satış işlemlerini satış ofisine gitmeden istedikleri yerden yapabilme imkanı sunuyor.

Yavuz KARAMAN