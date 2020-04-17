Dünyayı doyurabilecek durumdayız

Türkiye'nin yaş sebze ve meyve ihracat şampiyonlarından Uçak Kardeşler firmasının sahiplerinden Ali Uçak, korona virüs salgını nedeniyle kimsenin sebze ve meyve konusunda endişeye düşmemesi gerektiğini söyledi. Uçak, "Bu yıl Türkiye en bol ve bereketli yıllarından birini yaşıyor. Hatta Türkiye dünyanın pek çok ülkesini de doyurabilecek durumda" dedi.

ÖNCELİK HER ZAMAN İÇ PAZARDA

Muğla'nın domates seralarında ve narenciye bahçelerinde incelemelerde bulunan Uçak, Türkiye'nin üretiminin sadece ülkemizi değil pek çok dünya ülkesine yetecek durumda olduğunu söyledi. Ali Uçak, "Öncelik iç pazarımız. Artan üretimi yurt dışına gönderiyoruz. Gerekirse ihracatı durdururuz ama tezgahlarda sebze ve meyve eksik etmeyiz. Kimse endişe etmesin. Hatta virüsle baş etmek için herkes bolca domates, narenciye başta olmak üzere bolca sebze ve meyve tüketsin" diye konuştu.