Emlak sektörünün nabzını TÜGEM tutuyor

Gayrimenkul sektörünün en güçlü sivil toplum kuruluşlarından biri olan Tüm Girişimci Emlak Müşavirleri Derneği ( TÜGEM ) çözüm odaklı çalışmalarıyla dikkat çekiyor. TÜGEM, hem yurtiçinde hem de yurtdışında şubeleri ve temsilcilikleriyle sektörün nabzını da tutuyor.

ÜCRETSİZ ONLINE EĞİTİM

19 ilde faaliyet gösteren TÜGEM, emlak mesleğine değer katan, gelişim ve eğitim odaklı vizyoner girişimcilerin bir araya geldiği, sektörün vizyonuna ve gelişmesine öncülük eden, meslektaşlarının birlik ve beraberliğini sağlamaya çalışan sivil toplum kuruluşu olarak büyümeye devam ediyor. Korona virüs nedeniyle sektörün sıkıntılı günler yaşadığını kaydeden TÜGEM İzmir Şubesi Başkanı Gülçin Okay, dijital ortamda en güncel bilgileri ve uygulama örneklerini üyeleriyle paylaştıklarını söyledi. Okay, "İçinde bulunduğumuz 'evde kal' döneminde gayrimenkul danışmanlarının gelişimlerine destek olabilmek, onların bu süreci daha verimli geçirmelerini sağlayabilmek amacı ile TÜGEM olarak ücretsiz eğitim ve panellerimizi online platformlara taşıdık. Meslektaşlarımıza konusunda uzman eğitmenler tarafından hazırlanan içerikler ile destek oluyoruz. Ayrıca online eğitimlerin yanısıra e-paneller ve tecrübe paylaşımları da yapıyoruz. Zoom uygulaması üzerinden yaptığımız eğitim faaliyetlerimizi ve akademi programı için isteyenler www. tugemakademi.com adresimizi de ziyaret edebilirler" dedi.

TÜGEM İzmir Şubesi Başkanı Gülçin Okay



GÜN DAYANIŞMA GÜNÜ

TÜGEM Yönetim Kurulu'nun, Onur Karademir, Bora Arslan, Necdet Bayatsapan ve Birol Doğru'dan oluştuğunu belirten Okay, "Yönetim ve denetleme kurulumuzun katma değeri yüksek çalışmaları ile gayrimenkul sektörüne öncülük eden ve meslektaşlarımız tarafından ilgi ve dikkatle takip edilen en önemli STK'lardan biri olduk. Mesleki etik değerlere bağlı tüm meslektaşlarımızı bu oluşuma katkı sunmaya davet ediyoruz. Gün birlik günüdür, paylaşarak çoğalacağız, birbirimize destek olarak bu süreci hep beraber atlatacağız" diye konuştu.

Tolga TEKİN