Ev satışları geçen yıla göre yükseldi

Türkiye genelinde konut satışları 2020’nin Mart ayında bir önceki aya göre yüzde 8,5 düşerken geçen yılın aynı ayına göre ise yüzde 3,4 oranında artarak 108 bin 670 oldu

Mart ayında Türkiye genelinde konut satış fiyatları yüzde 0,9, kiralar ise yüzde 0,4 artış gösterdi. Yılın ilk çeyreğinde ise satış fiyatları yüzde 2,8, kiralar ise yüzde 1,3 arttı. Mart ayı sonu itibariyle Türkiye genelinde ortalama konut metrekare satış fiyatı 2 bin 269 lira, konut yatırımının geri dönüş süresi 17 yıl oldu. TÜİK verilerine göre, Türkiye genelinde konut satış adetleri 2020'nin Mart ayında bir önceki aya göre yüzde 8,5 düşerken, geçen yılın aynı ayına göre ise yüzde 3,4 oranında artarak 108 bin 670 oldu. Bu yılın birinci çeyreğinde toplam 341 bin 31 konut satışı gerçekleşti. Bu rakam geçen çeyreğin yüzde 29,4 altında kalırken, 2019 yılının birinci çeyreğinin ise yüzde 33 üstüne çıktı.

EN YÜKSEK PAY İSTANBUL'UN

Mart ayında konut satışlarında yüzde 18,3 ile en yüksek payı İstanbul aldı. İstanbul'u yüzde 11,4 ile Ankara, yüzde 6,6 ile İzmir, yüzde 4,9 ile Antalya, yüzde 3,5 payla Bursa izledi. En fazla konut satışı olan illerdeki değer değişimi incelendiğinde en yüksek artışın Antalya'da olduğu görüldü. Endeksa verilerine göre İstanbul'da konut satış fiyatlarında yüzde 2,3, Ankara'da yüzde 1, İzmir'de yüzde 4,8, Antalya'da yüzde 7,8 ve Bursa'da ise yüzde 1,8 artış görüldü.

YABANCILARA SATIŞ DİP YAPTI

Mart ayında ipotekli konut satışları bir önceki aya göre yüzde 0,9 düşüş, geçen yılın aynı ayına göre ise yüzde 90,4 oranında artış gösterdi ve 43 bin 329 oldu. 2020 yılının ilk çeyreğinde toplam 129 bin 299 adet ipotekli konut satışı gerçekleşti. Yabancılara yapılan konut satışları bir önceki aya göre yüzde 24,2, geçen yılın aynı ayına göre ise yüzde 3,0 azalarak 3 bin 36 oldu. Mart ayında Türkiye'den en fazla konut alan yabancı ülke uyrukları sırasıyla İran, Irak, Rusya Federasyonu, Afganistan ve Filistin olarak kayıtlara geçti.



Sektör hızla toparlanacak

TÜİK'İN verilerini değerlendiren Endeksa.com Genel Müdürü Görkem Öğüt, 2020 yılının ilk üç ayına bakıldığında konut satışının geçen senenin aynı döneme göre yüzde 33 arttığını açıkladı. Aralık ayından itibaren konut satış adetlerine bakıldığında sektörün oldukça olumlu seyrettiğinin görüldüğünü anlatan Öğüt, "Tüm dünyayı etkisi altına alan Kovid-19 salgınının etkilerini Mart ayının ortasından itibaren ülkemizde görmeye başladık" dedi.

Yavuz KARAMAN