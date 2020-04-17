Hafta sonu pazarları cuma ve pazartesi kurulacak

Türkiye Sebzeciler, Meyveciler ve Seyyar Pazarcılar Federasyonu (TÜSPAF) Başkanı Ali Karaca, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında uygulanacak sokağa çıkma yasağı nedeniyle hafta sonu kurulacak pazarların günlerinde değişiklik yapıldığını belirterek, "Cumartesi günü kurulacak pazarlarımızı cumaya, pazar günü olanları da pazartesiye aldık" dedi.Karaca, Kovid-19 salgını nedeniyle ilk olarak geçen hafta uygulanan sokağa çıkma yasağına pazarcı esnafının hazırlıksız yakalandığını söyledi. Karaca, bu hafta 30 büyük şehir ve Zonguldak'ta uygulanacak sokağa çıkma yasağı nedeniyle hafta sonu kurulacak pazarların günlerinde değişiklik yapıldığını belirterek şöyle konuştu:

HİJYEN TEDBİRLERİ TAMAM

"Cumartesi günü kurulacak pazarlarımızı cumaya, pazar günü olanları da pazartesiye aldık. Sokağa çıkma yasakları bu şekilde devam ettiği sürece pazarların günleri bu düzende olacak." Karaca, pazarcı esnafının hijyen konusunda dikkatli davrandığını dile getirerek şunları kaydetti: "Pazarcı esnafımız maske ve eldiven kullanıyor. Zaten denetimler yapılıyor. Vatandaşlarımız bu kurala uymayan esnafımızı şikayet etsinler. Ayrıca pazarlar için belirlenen iki esnaf arasındaki mesafe gibi kurallara da herkes uyuyor. Pazarlarda seçme işlemi yapılmıyor. Vatandaşlarımız hijyen konusunda rahat olsun"