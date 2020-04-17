Kuzey’in ilk kirazı 400 liraya satıldı

Kuzey Yarımkürenin ilk kirazı Manisa'nın Sancaklı Bozköy Mahallesi'nde hasat edildi. Korona virüs salgını nedeniyle çiftçiler sosyal mesafe kurallarına uyup maske takarak hasat yaparken, ilk pazarlık sosyal mesafe kurallarına dikkat edilerek yapıldı.Üretici Metin Koyuncu, sezonun ilk kirazının kilosu için için bin lira fiyat istedi. Pazarlıkların ardından erkenci kiraz İbrahim Bodur tarafından 400 liradan alındı. Bodur, ilk satıştaki fiyatın sembolik olduğunu belirterek, "Rekolte ve kalite olarak bu yıl çok güzel. Meyvelerimizde bir sıkıntı yok. İnşallah dış pazarımız da güzel olur. Önümüzdeki günlerde tüketicinin kirazın kilosunu 15-20 lira civarında tüketebileceğini düşünüyoruz" dedi.

NERMİN UÇTU