OSB’lerde sanayiciyi sevindiren düzenleme

ORGANİZE Sanayi Bölgesi Uygulama Yönetmeliği'nde değişikliğe gidilerek, OSB'lerde geri dönüşüm tesisi kurabilme ve elektrik üretilebilmesine imkan sağlandı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, düzenleme yapılırken taleplerin dikkate alındığını belirterek "Sanayici lehine önemli adımlar attık. Emsali artırdık, mağduriyetleri önledik" dedi. Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren değişikliklerle sanayicilere büyük kolaylıklar sağlandığını belirten Varank, "OSB'ye ait teknik altyapı alanlarında geri dönüşüm ve bertaraf tesisleri kurulabilecek. Sanayicinin mağdur olmasını engellemek adına, OSB'de kurulmasına izin verilmeyen tesisler hakkında nihai kararı Bakanlığa bıraktık" ifadesini kullandı.

BETÜL USTA