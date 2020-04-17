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Ramazan pidesinin üretimi ve satışında sorun olmayacak

Ramazan pidesinin üretimi ve satışında sorun olmayacak
Giriş Tarihi: 17.4.2020

İstanbul Fırıncılar Odası Başkanı Erdoğan Çetin, yeni tip korona virüsle mücadele kapsamında tüm tedbirleri aldıklarını belirterek, ramazan pidesi üretiminde ve satışında bir sorun yaşanmayacağını bildirdi.

Pidenin fiyatının henüz belli olmadığını aktaran Çetin, "Ramazan pidesi her yıl olduğu gibi bu yıl da fırınlarımızda olacak, herhangi bir sıkıntı gözükmüyor. Pide kuyrukları oluşmaması için elimizden geleni yapacağız, erken üretimlere başlayacağız." dedi.

250 GRAMI 2.5 LİRA
Ellerinde erken saatlerde pide stoku tutacaklarını söyleyen Çetin, "Sosyal mesafeyi koruyucu tedbirleri zaten işletmelerimizde aldık. Kapılarımızda birer personel bekletip sosyal mesafeyi koruyacağız. Pidenin çıkarılması noktasında çalışmalarımız vardı, fırıncı esnafımız da pide üretmek istiyor tabii ki. Bu doğrultuda inşallah vatandaşlarımızı ve esnafımızı da mağdur etmeden bir ortak yol bulup pide üretimini gerçekleştirmek istiyoruz" diye konuştu. Manisa'nın Akhisar ilçesinde de Esnaf Odası Başkanı Hasan Ali Men, 250 gramlık pidenin 2.5 liradan satışa sunulacağını söyledi.

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