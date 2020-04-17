Stokçu bankalara şikayet yağmuru

Hükümet, salgınla mücadele sürecinde üretimin ve istihdamın sekteye uğramaması için tüm imkânları sunarken, topladığı parayı en çok ihtiyaç olan dönemde kullandırmayan özel bankaların tutumu vatandaşı, işletmeleri isyan ettirdi.

Kamu Denetçiliği Kurumu'na 200 binin üzerinde şikâyet geldi. Kurum, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ile Türkiye Bankalar Birliği'ne gönderdiği yazıda, mağduriyetlerin önlenmesi için kredi limitlerinin tahsisi, kullanımının kolaylaştırılması, kredi yapılandırma ve taksit ötelemelerinde faiz ve masrafların makul düzeyde tutulması için ilave tedbir alınması önerildi. KDK Başdenetçisi Şeref Malkoç imzasıyla gönderilen yazıda salgınla mücadele sürecinde hükümetin sanayici, esnaf, ihracatçı, işçi ve işvereni korumaya yönelik destek paketlerini devreye aldığı anımsatıldı. Son zamanlarda bazı bankaların tedbir paketlerini uygulamadığı, alınan ekonomik tedbirlere karşın aksi yönde uygulamalar yaparak, işletmeleri daha da zorlayacak uygulamalarda bulunduklarına yönelik başvurular geldiği belirtildi.

"İŞLETMELERE YARDIMCI OLUN"

Yapılan şikâyetlerin başında, "Kredi Garanti Fonu destekli ticari kredi taleplerinin yeterli limit bulunmaması nedeniyle geri çevrilmesi, bireysel ihtiyaç kredisinin onaylanmasına karşın banka tarafından kullandırılmaması, kredi taksiti ötelemesi nedeniyle yüksek oranda faiz işletilmesinin" geldiği kaydedildi. Bu kapsamda mağduriyetlerin önüne geçilebilmesi için, işletmelere yen kredi limitlerinin tahsisi ve kredi kullanımının kolaylaştırılması, temel ihtiyaç kredisinin kullanımında kolaylık sağlanması, kredi yapılandırma ve taksit ötelemelerinde faiz ve masrafların makul düzeyde tutulması gibi ilave tedbirlere ihtiyaç bulunduğu vurgulandı. Vatandaşlar, esnaf ve KOBİ'lerin bankalarla olan ilişkisinin kolaylaştırılmasına yönelik çalışmalar hakkında Kurum'un da bilgilendirilmesi talep edildi. Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, "Koronavirüs tedbirlerinden mağdur olan işletmelere yardımcı olun" çağrısı yaptı. Malkoç, mağduriyetinin giderilmesi için yeni kredi limitlerinin tahsis edilmesi ve kredi kullanımının kolaylaştırılması talebinde bulunuldu.



Bugün değilse ne zaman?

ANKARA Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, korona virüsle mücadele sürecinde, güç kaybetmemesi için reel sektöre destek olan kamu bankalarına teşekkür ederken, "Bugün değilse ne zaman?" diye seslenerek özel bankalara da destek çağrısında bulundu. Baran, " Baran, "Hiçbir üyemiz 'ben finansman ihtiyacımı karşılayayım da banka kar etmesin' demiyor zaten. Ancak süreçte sadece kar odaklı yaklaşım sergilemek, bankacılık gibi kamusal bir görevin sorumluluğuyla bağdaşmaz" dedi. Baran, özel bankaların iyi zamanda kar artırıp kötü zamanda meydanı terk edip kenara çekilemeyeceğini söyledi.

Hazal ATEŞ