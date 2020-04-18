Nisan ayını rekor seviyelerde geçiren altın, düşüşe geçti. Tüm ülke ekonomilerini olumsuz etkileyen korona virüs salgını piyasalarda belirsizliğe yol açmıştı. Bu süreçte altın güvenli liman alımlarıyla yükselmişti. ABD ve bazı Avrupa ülkelerinin korona virüs nedeniyle aksayan hayatı kademeli olarak normalleştirmeye başlayacakları haberleri sonucunda altında sert düşüş görülmeye başladı. Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda standart altının kilogramı 377 bin liraya geriledi. Altın piyasasında en yüksek 385 bin 500 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,82 azalışla 377 bin liradan tamamladı. İstanbul serbest piyasada 24 ayar külçe altının gramı 377 liradan, Cumhuriyet Ata Lira 2508 liradan, tam altın 2450 liradan, yarım altın 1225 liradan ve çeyrek altın 613 liradan satıldı. 22 ayar bileziğin gram fiyatı ise 348 lira oldu. Çeyrek altın, bir önceki gün 627 liradan satılmıştı.