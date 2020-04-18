Çiftçiye 129 milyon lira destek

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, toplam 129 milyon lira olan çiğ süt ve manda-malak destek ödemelerinin dün akşam itibariyle üretici hesaplarına yatırıldığını açıkladı. Pakdemirli, yaptığı yazılı açıklamada, 2020 yılı tarımsal destekleme bütçesi olan 22 milyar liranın 10,5 milyar liralık kısmını bu yılın ilk çeyreğinde çiftçilerin hesaplarına yatırdıklarını anımsattı.

TEK SEFERDE ÖDEME

Bu zorlu süreçte üretici ve yetiştiricilerin yanında olduklarını vurgulayan Pakdemirli, amaçlarının, salgın nedeniyle çiftçinin üretimden çekilmemesi, tarlası ve işletmesinin başında bulunması olduğunu ifade etti. Pakdemirli, üreticiyi desteklemeye devam edeceklerini söyledi. Bu kapsamda destek miktarları tek seferde yatırılacak. Çiğ süt desteklemeleri 232 bin 223 üreticinin 729 bin ton çiğ sütü için 98 milyon lira, mandamalak desteklemeleri 10 bin 994 yetiştiriciye 113 bin baş manda/ malak için 31 milyon lira olacak.