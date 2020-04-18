Kemeraltı UNESCO Geçici listesinde

İzmir'in simgelerinden Kemeraltı ve çevresini kapsayan İzmir Tarihi Kent Merkezi, UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ne kabul edildi. İzmir Valiliği, Büyükşehir Belediyesi, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, İzmir Ticaret Odası, Ege Bölgesi Sanayi Odası, İzmir Ticaret Borsası, İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği ve pek çok kurumun birlikte koordine ettiği dosya başvurusu kabul gördü. TARKEM Yönetim Kurulu Üyesi Uğur Yüce, "Sıkıntılı süreçlerden geçtiğimiz şu günlerde bu haber bizi çok sevindirdi. Önümüzde daimi listeye girmek için 3 yıllık bir süreç var. Bu süreç hem bu alana hem de İzmir'e çok şey katacaktır" dedi.