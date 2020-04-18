Son dakika haberi...Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Esnafımıza tahsis ettiğimiz finansman Paraf Ticari ile birlikte toplam 10 milyar 836 milyona, sanayicimize sağladığımız destek ise 59 milyar 62 milyon TL'ye ulaştı." dedi.
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan koronavirüsle mücadele kapsamında esnaf ve sanayicilere verilen desteklerle ilgili önemli bir açıklama geldi.
Bakan Berat Albayrak, "Esnafımıza tahsis ettiğimiz finansman Paraf Ticari ile birlikte toplam 10 milyar 836 milyona, sanayicimize sağladığımız destek ise 59 milyar 62 milyon TL'ye ulaştı." İfadelerini kullandı.
İşte Hazine Ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın açıklamalarından öne çıkanlar:
"HIZ KESMİYORUZ"
"Kamu bankalarımız ile esnafımıza ve sanayicimize sağladığımız desteklerde hız kesmiyoruz.
BÜYÜK DESTEK
Esnafımıza tahsis ettiğimiz finansman Paraf Ticari ile birlikte toplam 10 milyar 836 milyona, sanayicimize sağladığımız destek ise 59 milyar 62 milyon TL'ye ulaştı."
Kamu bankalarımız ile esnafımıza ve sanayicimize sağladığımız desteklerde hız kesmiyoruz.— Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) April 18, 2020
Esnafımıza tahsis ettiğimiz finansman Paraf Ticari ile birlikte toplam 10 milyar 836 milyona, sanayicimize sağladığımız destek ise 59 milyar 62 milyon TL'ye ulaştı. #BirlikteBaşaracağız pic.twitter.com/qLvk4raftf
Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan desteklerle ilgili açıklama haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.