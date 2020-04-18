Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan desteklerle ilgili açıklama

Son dakika haberi...Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Esnafımıza tahsis ettiğimiz finansman Paraf Ticari ile birlikte toplam 10 milyar 836 milyona, sanayicimize sağladığımız destek ise 59 milyar 62 milyon TL'ye ulaştı." dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan koronavirüsle mücadele kapsamında esnaf ve sanayicilere verilen desteklerle ilgili önemli bir açıklama geldi.

Bakan Berat Albayrak, "Esnafımıza tahsis ettiğimiz finansman Paraf Ticari ile birlikte toplam 10 milyar 836 milyona, sanayicimize sağladığımız destek ise 59 milyar 62 milyon TL'ye ulaştı." İfadelerini kullandı.

İşte Hazine Ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın açıklamalarından öne çıkanlar:

"HIZ KESMİYORUZ"

"Kamu bankalarımız ile esnafımıza ve sanayicimize sağladığımız desteklerde hız kesmiyoruz.

BÜYÜK DESTEK

Esnafımıza tahsis ettiğimiz finansman Paraf Ticari ile birlikte toplam 10 milyar 836 milyona, sanayicimize sağladığımız destek ise 59 milyar 62 milyon TL'ye ulaştı."