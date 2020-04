Sosyal koruma adımları güçleniyor

Hükümet, dünyanın ortak sorunu haline gelen korona virüs salgınına karşı güçlü sosyal reçetelerle toplumun tüm kesimlerine ulaşmaya devam ediyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla sosyal yardımlar rekor seviyeye ulaştı. Salgından etkilenen vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak için ilgili vakıflara yaklaşık 353 milyon lira daha ek kaynak aktarılıyor. Gelecek hafta vakıflar aracılığıyla belirlenen 2.3 milyon haneye de yardımlar ulaştırılacak. Böylece 4.4 milyon haneye ulaşılmış olacak.

HIZLI VE ETKİN HİZMET

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarına ek iki periyodik pay göndereceklerini açıkladı. Bakan Selçuk, "Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla, sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarına ek iki periyodik pay daha göndereceğiz. Aldığımız bu kararla birlikte, 352 milyon 880 bin lira tutarındaki kaynak vakıflara aktarılacak" diye konuştu. Söz konusu kaynağın, Kovid-19 salgınından etkilenen vatandaşların ihtiyaçları için kullanılacağını da belirten Selçuk, "Sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarının mali imkânlarını güçlendirerek, aktarılan bu kaynakla vatandaşlarımızın ihtiyaçlarına hızlı ve etkin bir şekilde yanıt verebileceğiz" dedi. Bakan Selçuk, vakıflara her ay düzenli olarak aktarılan kaynak tutarının en son 24 Mart'ta 135 milyon liradan 180 milyon liraya çıkarıldığını anımsattı.



Vakıf payı hesaplanırken 8 göstergeye bakılıyor

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, her il ve ilçede bulunan sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarına, sosyal yardım faaliyetlerini yürütebilmeleri için her ay düzenli olarak "periyodik pay" adı altında kaynak aktarımında bulunuyor. Periyodik paylar hesaplanırken güncel nüfus, kişi başı gayri safi yurtiçi hasıla, aktif hane dosyası gibi 8 gösterge kullanılarak payların dağıtımında adil bir yöntem izleniyor.