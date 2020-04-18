Varlık Fonu da ekonomiye destek olacak

Hükümetin korona virüs salgınına karşı aldığı ekonomik önlemler kapsamında, toplam varlıkları 223 milyar dolarlık büyüklüğe ulaşan Türkiye Varlık Fonu da ekonomiye destek sağlayacak. Fon, bu süreçte zora giren stratejik, büyük ölçekli şirketlere klasik banka kredilerinin dışında nakit, satın alma, ortaklık dâhil farklı seçenekler sunarak ayakta kalmalarını sağlayacak. TÜRKİYE Varlık Fonu'na ilişkin iki önemli düzenleme Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre Fon, AŞ veya kuracağı diğer şirketlerle alt fonların denetim raporlarının Cumhurbaşkanı'na sunum tarihi, Haziran'dan Ağustos'a çekildi.

NAKİT PROBLEMİNE ÇÖZÜM

Ayrıca Fon salgın nedeniyle zora giren şirketlere nakit desteği verebileceği gibi satın alabilecek ya da ortak olabilecek. Genel Müdür Zafer Sönmez, "Türkiye için önemli, ekonomide değer yaratan şirketlerde Korona virüs nedeniyle yaşanan üç beş aylık sermaye erozyonunu, nakit problemini çözeceğiz" ifadelerini kullandı.