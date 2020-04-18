“Yeni dünyanın güvenli limanı Türkiye olabilir”

Mazhar Zorlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Zorlu, Türk ekonomisinin korona virüs salgınından güçlenerek çıkabileceğini söyledi. Zorlu, "Salgın sonrası yeni bir dünya dizayn edilecek. Çin dünyanın fabrikası olma özelliğini yavaş yavaş kaybedecek. Türkiye tedarik zincirlerinin ilgisini çekecek pozisyon almalıdır" dedi. Deneyimli sanayici Kemal Zorlu, bilim adamları ve ekonomistlerin "Salgın sonrası hiç bir şey eskisi gibi olmayacak" söylemlerinin altını çizerek, yeni bir dünya yaratmak için ortak ve anonim çalışma grupları oluşturmak gerektiğini vurguladı. Salgın öncesi Çin'i "dünyanın fabrikası" olarak gördüğü çok uluslu şirketlerin, korona virüs pandemisinin bu ülkede patlak vermesinin ardından ciddi bir arz şoku yaşadığını hatırlatan Zorlu, "İmalat sanayi Çin dışında başka ülkelere kayabilir. Bu durumda işgücü ve lojistik avantajlarıyla Türkiye ön plana çıkacaktır. Yani orta ve uzun vadede yabancı sermayeyi ülkemize çekebiliriz. Tarımsal yatırımlar da istihdamın artmasını sağlayacaktır. Ortak akılla hareket eder, küresel değişimde doğru pozisyon alabilirsek, ABD ve Avrupa kökenli yabancı sermaye, korumacı tavırla ülkelerine dönmek yerine, yeni ve güvenli bir liman olarak Türkiye'yi seçebilir" diye konuştu.

İNSANLARA İŞ VERELİM

Çok uluslu şirketlerin Türkiye'yi güvenilir bir liman olarak görmesinin, Türkiye'de istihdam artışı anlamına geldiği belirten Zorlu, "İşverenin yapacağı en önemli fedakarlık, insanlara iş vermektir. Yani bizler elimizi taşın altına koymalıyız. Kendimizden fedakarlık yaparak bu desteği vermeliyiz. Hükümetin de desteğiyle tüm iş dünyası elbirliğiyle çalışmalı" ifadelerini kullandı.