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940 metrelik trenle kardeş ülkelere ihracat

940 metrelik trenle kardeş ülkelere ihracat
Giriş Tarihi: 19.4.2020
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Türkiye'de üretilen ihracat malzemelerini Azerbaycan- Kazakistan-Türkmenistan ve Özbekistan'a götürecek olan 940 metrelik dev trenin Kars'tan Gürcistan'a doğru hareket ettiğini bildirdi. Karaismailoğlu, yeni nesil korona virüs tedbirleri kapsamında Türkiye'nin tüm tedbirleri alarak, demir yolu üzerinden bölge ticaretinin sürdürülmesinde önemli rol üstlendiğini aktardı.

TEMİZLİKTEN OTOMOTİVE
Azerbaycan, Kazakistan, Türkmenistan ve Özbekistan'a kadar gidecek yükleri taşıyan trenin; İzmir, Adana, Mersin, Kocaeli ve Kütahya'da üretilen ihraç malzemelerini taşıdığını belirten Karaismailoğlu, şunları aktardı: "Tren hat üzerindeki diğer ülkelerde de yüklerini bırakarak 9 gün sonunda Özbekistan'a ulaşacak. Bu dev trenle, kardeş ülkelerimize Türk malı ürünleri ulaştırmış olacağız. Trende temizlik malzemelerinden sanayi ürünlerine kadar birçok kamalzeme bulunuyor."
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