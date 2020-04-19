Belediyeler 3 milyarlık alacağını erteliyor

Salgınla mücadele tüm hızıyla sürerken ekonomik etkilerinin azaltılmasına yönelik atılan adımlardan biri de üç aylık döneme ilişkin 3 milyar liralık belediye alacaklarının ertelenmesi oldu. Belediyeler faaliyetlerini durduran işyerleri ve konutlara ilişkin su faturalarını 3 ay erteleyebilecek. Faaliyetlerini durduran işletmelerin bu döneme isabet eden yıllık ilan, reklam ve çevre temizlik vergileri alınmayacak. Elektrik tüketiminden kaynaklı 1 Şubat'tan itibaren vadesi geldiği halde ödenmeyen alacaklar da yapılandırılacak. Alacaklar, ertelenen süre sonunda aylık eşit taksitler halinde herhangi gecikme zammı, faiz uygulanmadan tahsil edilecek. Kovid-19 salgınının ekonomik ve sosyal hayata etkilerinin azaltılmasına yönelik yasal düzenlemeyle belediyelere ve bağlı kuruluşlarına su faturaları ve bazı vergi alacaklarını erteleme yetkisi verildi. Türkiye Belediyeler Birliği Genel Sekreteri Birol Ekici, yasayla belediyelere de önemli kolaylıklar sağlandığını belirterek, "Prim giderleri 2. 2 milyar lira, gelir vergisi tevkifatı 1.6 milyar lira öngörülüyor. Bu düzenlemelerle halka en yakın hizmet birimi olarak belediyelerin eli kolaylaşacak" dedi.

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