Çiftçiler üretim başında

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından sokağa çıkma yasağından muaf tutulan Aydınlı çiftçiler, tarlarında üretime devam etti. Gün boyunca tarlarında çalışan çiftçiler, ekim ve hasat gerçekleştirdi. Muaf kararının kendilerini çok mutlu ettiğini belirten Efeler Ziraat Odası Başkanı ve Aydın Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu Başkanı Mehmet Kendirlioğlu, "Çiftçilerimiz üretime devam ediyor. Herhangi bir sorun yok. Yasaktan muaf tutulduğumuz için devletimize teşekkür ediyoruz. Bu zor günlerde çiftçiler olarak üzerimize düşen sorumluluğu eksiksiz yerine getirerek ülkemiz ve milletimiz için üretmeye devam edeceğiz" dedi.

■ MEHMET KAVAS