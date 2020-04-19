Korona piyasası kimine kazandırdı kimine kaybettirdi

Korona virüs salgını, tüketicilerin tercih ve alışkanlıklarını da değiştirdi. Salgın günlerinde maske ve eldiven gibi ürünlerde talep patlaması yaşanırken, bazı ürünler deyim yerindeyse ‘tezgahta kaldı’. İşte korona virüsün kazananları ve kaybedenleri...

Türkiye'de korona virüs salgını nedeni ile temel ihtiyaç maddeleri olan gıda ve temizlik malzemeleri başta olmak üzere birçok sektörde ürün alımları arttı. Giyim, ayakkabı ve elektronik ürünleri alımında ise yüzde 80'lere varan düşüş yaşandı. Korona virüsün görüldüğü her ülkede, insanlar önce gıda ve temizlik maddelerine koştu. Hatta aylarca yetecek gıda ve temizlik maddesi dahi stoklayanlar oldu. Marketlerdeki makarna, pirinç, un, bakliyat, temizlik maddesi rafları adeta boşaldı. Ardından birçok ülke gibi Türkiye'de de virüsün hızla yayılmasını durdurmak amacı ile çeşitli önlemler alındı. Hükümet yetkilileri vatandaşlara 'Evde kalın' çağrıları yaparken, diğer yandan da insanların temel ihtiyaç maddelerine ulaşmaları konusunda panik yapmaması gerektiğinin altını çizildi. Sokağa çıkmak yerine evde daha çok vakit geçirmeye çalışan tüketicilerin ihtiyaç ve talepleri de bu uyarılar doğrultusunda değişti.





ONLİNE ALIŞVERİŞ

Koronavirüs hareketliliğinden e-ticaret, telekomünikasyon ve bankacılık sektörü de nasibini aldı. 'Evde kal' uyarıları haliyle internet üzerinden online alışverişleri ve kartlı işlemleri de arttırdı. E-ticaret siteleri ve kargo şirketleri bu dönemde personel alımlarını arttırırken, araştırmaya göre 9-16 Mart'ta e-ticaret siteleri üzerinden Şubat ayına göre kolonya satışı 34 kat arttı.







OKEY VE TAVLAYA BÜYÜK İLGİ

Ege Perakendeciler Derneği (EGE PERDER) Başkanı Feyzi Başdaş, "Mart ayından itibaren salgınla birlikte tuvalet kağıdı, havlu, ıslak mendil, makarna, un, bulgur, pirinçte diğer ürünlere göre gözle görülür bir artış oldu" dedi. Virüs salgınından gayrimenkul sektörü de etkilendi. İzmir Emlakçılar Odası Başkanı Mesut Güleroğlu, "Pandemi geçtikten sonra gayrimenkule dönüş olacağı ve yatırımcısına ciddi kazanç sağlayacağını düşünüyorum" diye konuştu. Korona virüs salgınında boş zamanını evde değerlendirmek isteyenler, okey ve tavlanın yanı sıra yapboz, oyun setleri, model oyunlar ve strateji oyunlarına merak sardı. Kemeraltı Çarşısı'nda okey ve tavla satan Ahmet Bolat, "Şu an kahvelerin kapalı olması sebebiyle okey ve tavlaya olan ilgi arttı. Plastik okey takımını 60 TL'ye, ahşap olanları 90 TL'ye, tavla takımlarını 50 TL'ye oyun kartlarını ise 10 TL'ye satıyoruz" dedi.

























MERT ALPDÜNDAR / METİN BURMALI