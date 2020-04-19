“Özel bankalar kamu görevi yaptıklarını unutuyorlar”

Hükümet, korona virüsün ekonomik etkilerinden en az zararla kurtulmak için ekonomide tedbir üzerine tedbir alırken, özel bankalar korona virüsle mücadeleye adeta köstek oluyor. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın bankalara kredi çağrısı Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank'tan karşılık buldu. Ancak önce söz veren özel bankalar, sonra vatandaşlardan istedikleri skandal şartlarla tepki çekti. Özellikle kredi yapılandırma ve borç ertelemelerde fahiş faiz rakamları uygulayan, kredi vermede zorluk çıkaran özel bankalar bu tutumlarını ısrarla sürdürdü. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak da, "Bu dönemde vatandaşlara destek olmayı geçtik, mevduatını bozdurana, kredisini yapılandırmak isteyene fahiş maliyetler çıkarıldığını duyuyoruz. Bu asla kabul edebileceğimiz bir şey değil. Bu konunun titizlikle üzerine gideceğimizin bilinmesini isteriz" ifadelerini kullanmıştı.



ARACILIK MEKANİZMASI

İstanbul Medipol Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kerem Alkin de özel bankaların böyle bir süreçte elini taşın altına koymamasına tepki gösterdi. Prof. Dr. Alkin, "Türkiye'de özel sektör bankalar, kamusal bir görev yaptıklarını bazen adeta unutuyorlar. Oysa bankacılık hizmetleri genel manada bakıldığında aslında vatandaştan, şirketlerden, reel sektörden toplanan tasarrufların tekrar ekonomiye belli kurallar çerçevesinde kredi olarak kullandırıldığı bir aracılık mekanizmasıdır. Bu yönüyle bakıldığı zaman aslında bir bakıma ekonomide aynı aktörler arasındaki kaynak transferinin aracılığını gerçekleştiren kurumlar olarak ifade edilebilir. Bu nedenle temelde bir kamusal sorumluluk taşıdıkları ifade edilebilir" diye konuştu.

TUTARSIZ BİR YAKLAŞIM

Tasarrufunu bankacılık sistemine emanet etmiş olan vatandaşları ve reel sektörü koruduklarını iddia ederek vatandaşın ve reel sektörün tasarruflarını yine ekonomideki bireysel ve kurumsal müşterilere kullandırmak konusunda zorluk çıkarmanın tutarsız bir yaklaşım olduğunu belirten Prof. Dr. Alkin, "Zaten söz konusu tasarrufları, olabilecek en kabul edilebilir maliyetle topluyor bankacılık sistemi. Merkez Bankası ve BDDK vatandaştan ve reel sektörden toplanan bu tasarrufların ekonomiye olabilecek en makul koşullarda kredi olarak dönmesi adına bu kaynağın maliyetini en düşük düzeyde tutacak şekilde tedbir alıyor" dedi.

ELLERİNDE DAHA FAZLA KAYNAK OLMASI SAĞLANDI

Merkez Bankası'nın para politikası faiz oranlarını düşürerek bankacılık sisteminin hayatını kolaylaştırdığına dikkat çeken Prof. Dr. Alkin, "Merkez Bankası, zorunlu karşılık oranlarını düşürerek bankaların elinde daha fazla kaynak kalmasını sağlıyor. BDDK buna göre önemli adımlar atıyor. Bütün bu çabalara rağmen bankacılık sektörünün sanki vatandaşın ve reel sektörün tasarruflarını koruma konusunda onlardan çok daha aşırı bir hassasiyet içindeymiş gibi bir görüntü ortaya koyması, stratejik bir sorun olarak ifade edilebilir" ifadesini kullandı.