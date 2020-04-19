Sebzenin tazesini Rusya mamulünü Almanya aldı

KOVİD-19 sürecinde ihracatını artıran sektörlerin başında gelen yaş meyvede taze ürünleri Rusya, mamul ürünleri de Almanya tercih etti. Yılın ilk çeyreğinde Rusya'ya 200 milyon dolarlık yaş meyve sebze gönderilirken, Almanya'ya ise 69 milyon dolarlık mamul ihracatı yapıldı. Ege İhracatçı Birlikleri verilerine göre, Türkiye ocak-mart döneminde yaş meyve sebze ihracatını geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 25 artırarak 508 milyon 654 bin dolardan 637 milyon 722 bin dolara yükseltti. Yeni tip koronavirüs (Kovid- 19) salgını nedeniyle talebin arttığı sektörlerin başında gelen yaş meyve sebzede ihracatın en fazla yapıldığı ülke ise geleneksel pazarlardan Rusya oldu. Bu dönemde Rusya'ya yapılan yaş meyve sebze ihracatı yüzde 37 artarak 200 milyon 758 bin dolara çıktı. Rusya'yı 59 milyon 308 bin dolarla Romanya, 55 milyon 396 bin dolarla Ukrayna izledi.

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