Türk turizmine ‘korona sertifikası’ dopingi

2020’ye yeni bir rekor beklentisi ile baslayan turizm sektörü, korona virüsle gelen krizden ç kman n yolunu buldu. Kültür ve Turizm Bakan Mehmet Nuri Ersoy, “May s sonuna kadar asamal bir sekilde turistik tesislerin korona sertifikas almas n saglayacag z. Böylece pek çok ülke gönül rahatl g yla vatandaslar n Türkiye’ye gönderebilecek” dedi

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, korona virüs salgınının ardından Mayıs ortasından itibaren 'normalleşme' beklediklerini dile getirdi. Ersoy, "Normalleşmeyle birlikte Türkiye'de turizm trafiğinin yeniden canlanmasının mayıs sonuna, bayrama yetişeceğini düşünüyorum" dedi. Tatil noktalarını çok sıkı izlediklerini belirten Ersoy, özellikle Antalya'da normalleşmenin şimdiden başladığına işaret etti. Ersoy, "Yeni bir projeyi hayata geçirmeye başladık. Korona virüs olmayan alanları sertifike eden bir sistem. Bu çerçevede Kültür ve Turizm Bakanlığı koordinasyonunda, Sağlık, Ulaştırma, Tarım ve Orman Bakanlıkları yetkilileri ile konuyla ilişkili bütün STK'lerin bulunduğu bir komisyon oluşturduk" diye konuştu. Ersoy, öncelikli olarak, uluslararası kabul gören bir sertifikasyon sistemi geliştireceklerini kaydetti. Turizmin ulaşım, tesisler ve bu ikisini kullanacak yolcular olmak üzere, 3 ayağının bulunduğunu ifade eden Ersoy, şöyle devam etti: "Araçların sterilizasyonu, araç personelinin bağışıklık belgesi, personelin pandemi eğitimi alması, oteller havalimanları restoranlar, acenteler, müze ve ören yerlerinde alan sterilizasyonu çok önemli. Mekanların güvenli mesafe standartlarına göre düzenlenmiş olması, tesislerin içinde sağlık kalite standartlarına uygun sağlık personeli ve ekipmanının bulundurulması, termal kontrol sistemleri ve yine görevli personelin bağışıklık ve pandemi eğitimi belgelerinin alınması gibi bir dizi önlemler."



DÜNYAYA ÖRNEK OLACAK

Ersoy, uluslararası otoritelerin verdiği kararla yolculardan ne tür bağışıklık belgeleri isteneceğiyle ilgili bir mutabakatın sağlanacağını belirterek, şunları kaydetti: "Bizim geliştirdiğimiz sistem muhtemelen dünyaya da örnek olacak. Bütün STK'leri komisyona dahil ederek, mayısın ilk haftası sertifikasyon sistemini sonuçlandırmayı hedefliyoruz. Mayıs sonuna kadar da aşamalı şekilde turistik tesislerin bu sertifikayı almasını sağlayacağız. Bu bize yolcu gönderecek ülkelerin gönül rahatlığı açısından çok önemli. Zaten Türkiye'nin sağlık altyapısı algısı çok iyi. Böyle bir sertifikasyon sistemi koyduğunuz zaman, onlar da gönül rahatlığıyla vatandaşlarını Türkiye'ye gönderecek."

"TEDBİRLERİMİZİ ALALIM ÜRETİMDE KALALIM"

Bakan Mehmet Nuri Ersoy'un açıklamaları, İzmir'in Çeşme ilçesindeki turizmcileri de umutlandırdı. Çeşme Turistik Otelciler Birliği (ÇEŞTOB) Başkanı Yakup Demir, "Artık 'Evde kal' sloganının kullanım süresi dolmuştur. Tedbirlerimizi alalım, işimizde kalalım, üretimde kalalım. Konuyla ilgili, Kültür ve Turizm Bakanımız, gece gündüz, 'nasıl olur da turizmi bu yıl ayakta tutabilirim' çalışması yapmaktadır. Zira, turizm ayakta kalabilirse 50 kadar sektör de krizden en az etkilenerek, yoluna devam edecektir. Ümit ediyorum ki, plajlarıyla, butik otelleriyle, Alaçatı sokaklarıyla, festivalleriyle ülkemize değer katan Çeşme'miz, mayıs ayı ortalarında sevenleriyle buluşacaktır" diye konuştu. Alaçatı Turizm Derneği Başkanı Celal Bayraktaroğlu da, "Kontrollü bir şekilde, kısıtlamaların adım adım açılarak iyi bir sezona adım atmak şansının olduğuna inanıyorum. Bunun için de yapılması gereken en önemli şey; hakikaten toplum olarak konuya hep beraber sahip çıkmak, gereken fedakarlıkları beraber yapmak, her şeyi devletten beklememek" dedi.