2 milyon 300 bin haneye ödeme başladı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Ekonomik İstikrar Kalkanı paketi kapsamında 2 milyon 300 bin haneye yapılacak biner liralık nakdi destek ödemelerinin başladığını söyledi. Bakan Selçuk, düzenli sosyal yardım alan 2 milyon 111 bin haneye 1-5 Nisan arasında ödeme yapıldığını anımsattı.

ÜÇÜNCÜ FAZ BAŞVURU İLE

Selçuk sözlerini şöyle sürdürdü: "Sosyal Destek Programı'mız 3 fazdan oluşuyor. Vakıflarımızla sahada ihtiyaç sahibi olarak belirlediğimiz 2.3 milyon haneye Faz 2 kapsamında biner lira nakdi yardım yapıyoruz." Bu yardımlar da bir önceki yardımda olduğu gibi, bulaş riskini azaltmak için evlere götürülerek elden teslim ediliyor. Üçüncü faz biner lira ödemeleri için başvuruların e-devlet üzerinden alınmaya başlanacağını belirten Bakan Selçuk, "Faz 3 kapsamındaki ödemeler kişi bazlı değil; hane bazlı yapılacak. Aynı haneden birden çok başvuru yapılırsa, bunu tek başvuru olarak değerlendireceğiz" dedi. Bakan Selçuk, üçüncü faz kapsamındaki ödemelere ilişkin tarihleri ayrıca açıklayacaklarını da sözlerine ekledi.