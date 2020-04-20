  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Ekonomi 2 milyon 300 bin haneye ödeme başladı

2 milyon 300 bin haneye ödeme başladı

2 milyon 300 bin haneye ödeme başladı
Giriş Tarihi: 20.4.2020

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Ekonomik İstikrar Kalkanı paketi kapsamında 2 milyon 300 bin haneye yapılacak biner liralık nakdi destek ödemelerinin başladığını söyledi. Bakan Selçuk, düzenli sosyal yardım alan 2 milyon 111 bin haneye 1-5 Nisan arasında ödeme yapıldığını anımsattı.

ÜÇÜNCÜ FAZ BAŞVURU İLE
Selçuk sözlerini şöyle sürdürdü: "Sosyal Destek Programı'mız 3 fazdan oluşuyor. Vakıflarımızla sahada ihtiyaç sahibi olarak belirlediğimiz 2.3 milyon haneye Faz 2 kapsamında biner lira nakdi yardım yapıyoruz." Bu yardımlar da bir önceki yardımda olduğu gibi, bulaş riskini azaltmak için evlere götürülerek elden teslim ediliyor. Üçüncü faz biner lira ödemeleri için başvuruların e-devlet üzerinden alınmaya başlanacağını belirten Bakan Selçuk, "Faz 3 kapsamındaki ödemeler kişi bazlı değil; hane bazlı yapılacak. Aynı haneden birden çok başvuru yapılırsa, bunu tek başvuru olarak değerlendireceğiz" dedi. Bakan Selçuk, üçüncü faz kapsamındaki ödemelere ilişkin tarihleri ayrıca açıklayacaklarını da sözlerine ekledi.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

2 milyon 300 bin haneye ödeme başladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA