Altın fiyatları ne kadar? 20 Nisan Pazartesi gram altın, çeyrek altın, yarım altın fiyatları...

Altın fiyatlarında yaşanan son dakika gelişmeleri merakla takip ediliyor. Güvenli liman olarak tercih edilen altının, yeni haftaya nasıl başladığı merak ediliyor. Koronavirüs salgını altın piyasalarını nasıl etkiledi? Gram altın, çeyrek altın yükseldi mi? İşte merak edilenler...

Altın fiyatları yükseldi mi? Gram altın, çeyrek altın, yarım altın ne kadar? soruları merak ediliyor. Güvenli liman olarak tercih edilen altın koronavirüs salgınından nasıl etkilendi? İşte 20 Nisan Pazartesi gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın fiyatları.... GRAM ALTIN NE KADAR?

ALIŞ: 375,19 TL

SATIŞ: 375,31 TL ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

ALIŞ: 604,50 TL

SATIŞ: 618,40 TL YARIM ALTIN NE KADAR?

ALIŞ: 1.205,30 TL

SATIŞ: 1.236,50 TL TAM ALTIN NE KADAR?

ALIŞ: 2.038,28 TL

SATIŞ: 2.079,29 TL CUMHURİYET ALTIN NE KADAR?

ALIŞ: 2.110,00 TL

SATIŞ: 2.142,00 TL