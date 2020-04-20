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Haberler Ekonomi Konut kredisinde faizi yüzde 0,89'a indirdi

Konut kredisinde faizi yüzde 0,89'a indirdi

Konut kredisinde faizi yüzde 0,89'a indirdi

20.04.2020, 15:40

, oranını aylık yüzde 0,89'a indirdi. Bankanın sunduğu bu fırsattan faydalanmak isteyenler, kredi tutarı üst limiti olmadan, 120 aya kadar tüm vadelerde aylık yüzde 0,89 faiz oranlı konut kredisi kullanabilecek.

Yapı Kredi'den yapılan yazılı açıklamaya göre, banka, küresel çapta tüm yaşamın etkilendiği bu zor günlerde, ülke ekonomisine olan desteğini artırmak çalışmaya devam ediyor.

Bu çerçevede konut kredisi faizini indiren bankanın, sunduğu bu fırsattan faydalanmak isteyenler, kredi tutarı üst limiti olmadan, 120 aya kadar tüm vadelerde aylık yüzde 0,89 faiz oranlı konut kredisi kullanabilecek.

Aynı zamanda, kampanya kapsamında Yapı Kredi müşterilerine, farklı ödeme plan ve seçenekleri de oluşturulabilecek.

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