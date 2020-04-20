Kuru ve mercimek için Acil Eylem Planı

Tarım ve Orman Bakanlığı, yeni tip korona virüs salgını sürecinde evde stoklanabildiği için talebi ve fiyatları artan kuru fasulye ve mercimek üretimini artırmak için harekete geçti. Kuru fasulye üretimine yönelik proje ile pilot 15 ilde atıl arazilerin tarımsal üretime kazandırılması ve ilave üretim alanı sağlanması amacıyla tohumluğun yüzde 75'i hibe olarak verilecek. Mercimek üretiminin artırılması için de pilot 5 ilde tohumluğun yüzde 75'i hibe olarak dağıtıldı. Hasada kadar kuru fasulye stok, ithalat ve ihracat durumu yakından izlenirken, gerektiğinde ivedilikle yeni tedbirler alınması planlanıyor. Mercimekte de Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ndeki ekilişler tamamlanırken, nisan itibarıyla gelişimde bir sorun görülmüyor.