Sanal turun gözde rotası İstanbul

Mobil seyahat uygulaması Piri'nin Kurucusu Tülin Yücel Altaş, yeni tip korona virüs (Kovid-19) salgını sebebiyle evde kalanların sanal turlara ilgi gösterdiğini ve bazı şehirlerin turlarının öne çıktığını söyledi. Altaş, "İstanbul'u özleyenler var. Bu nedenle İstanbul en çok ziyaret edilen yerler arasında yer alıyor. Genel bakıldığında ise Dublin, Prag, Amsterdam ve Kapadokya ilgi görüyor" dedi. Altaş, "20 ülke, 30 şehirde, 150'den fazla sesli dijital turumuz, 3 binden fazla sesli içeriğimiz bulunuyor. Her turun içerisinde 20-25 durak var. Her durakta da ortalama 3-4 dakika sesli anlatım var. Gezginler bu turlara erişmek için, Piri mobil uygulamasını telefonlarına ücretsiz indirebiliyor, istediği turu satın alabiliyor ya da ücretsiz turları dinleyebiliyor" dedi.