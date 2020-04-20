  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Ekonomi Siber güvenlik önem kazanıyor

önem kazanıyor

Siber güvenlik önem kazanıyor
Giriş Tarihi: 20.4.2020

Yazılım firması Savuncell A.Ş. CEO'su Veysel Turan, günümüzde siber güvenliğin giderek önem kazandığını söyledi. Son zamanlarda iş dünyasının evden çalışma sistemine geçmesiyle birlikte telefon trafiğinin çok arttığını ve görüntülü aramaların da 3 katına kadar yükseldiğini dile getiren Turan, bu dönemde dijital ortamda alınacak önlemlerin yaşamsal önem kazandığının altını çizdi. Dünyada ilk defa cep telefonu, tablet ve bilgisayarlarda kullanılmak üzere 'dijital mobil kimlik' adlı uygulamayı geliştirdiklerini ifade eden ve uygulamanın Türkiye'de 2 bine yakın GSM bayisinde satıldığını kaydeden Turan, uygulamanın www.mobilkimlik. com sitesinden ve uygulama mağazaları üzerinden de ücretsiz indirilebileceğini hatırlattı.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Siber güvenlik önem kazanıyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA