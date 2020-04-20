Siber güvenlik önem kazanıyor

Yazılım firması Savuncell A.Ş. CEO'su Veysel Turan, günümüzde siber güvenliğin giderek önem kazandığını söyledi. Son zamanlarda iş dünyasının evden çalışma sistemine geçmesiyle birlikte telefon trafiğinin çok arttığını ve görüntülü aramaların da 3 katına kadar yükseldiğini dile getiren Turan, bu dönemde dijital ortamda alınacak önlemlerin yaşamsal önem kazandığının altını çizdi. Dünyada ilk defa cep telefonu, tablet ve bilgisayarlarda kullanılmak üzere 'dijital mobil kimlik' adlı uygulamayı geliştirdiklerini ifade eden ve uygulamanın Türkiye'de 2 bine yakın GSM bayisinde satıldığını kaydeden Turan, uygulamanın www.mobilkimlik. com sitesinden ve uygulama mağazaları üzerinden de ücretsiz indirilebileceğini hatırlattı.