Altın fiyatları ne kadar? 21 Nisan Salı gram altın, çeyrek altın, yarım altın fiyatları...

Altın fiyatlarında yaşanan son dakika gelişmeleri merak ediliyor. Güvenli liman olarak tercih edilen altın yatırımcısını sevindirmeye devam ediyor. Koronavirüs salgını ile altın fiyatları nasıl etkilendi? İşte 21 Nisan Salı gram altın, çeyrek altın, yarım altın fiyatları...

Altın fiyatları bugün ne kadar? Altın yükseldi mi? Gram altın, çeyrek altın bugün ne kadar? gibi sorular yatırımcılar tarafından merakla araştırılıyor. Koronavirüs salgını altın piyasalarını nasıl etkiledi? İşte 21 Nisan Salı gram altın, çeyrek altın, yarım altın fiyatları... GRAM ALTIN NE KADAR?

ALIŞ: 377,09 TL

SATIŞ: 377,35 TL ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

ALIŞ: 606,80 TL

SATIŞ: 620,70 TL YARIM ALTIN NE KADAR?

ALIŞ: 1.209,90 TL

SATIŞ: 1.241,10 TL TAM ALTIN NE KADAR?

ALIŞ: 2.038,28 TL

SATIŞ: 2.079,29 TL CUMHURİYET ALTIN NE KADAR?

ALIŞ: 2.110,00 TL

SATIŞ: 2.142,00 TL