  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Ekonomi Altın fiyatları ne kadar? 21 Nisan Salı gram altın, çeyrek altın, yarım altın fiyatları...

ne kadar? Salı , , fiyatları...

Altın fiyatları ne kadar? 21 Nisan Salı gram altın, çeyrek altın, yarım altın fiyatları...

21.04.2020, 09:11

Altın fiyatlarında yaşanan son dakika gelişmeleri merak ediliyor. Güvenli liman olarak tercih edilen altın yatırımcısını sevindirmeye devam ediyor. Koronavirüs salgını ile nasıl etkilendi? İşte Salı , , fiyatları...

Altın fiyatları bugün ne kadar? Altın yükseldi mi? Gram altın, çeyrek altın bugün ne kadar? gibi sorular yatırımcılar tarafından merakla araştırılıyor. Koronavirüs salgını altın piyasalarını nasıl etkiledi? İşte 21 Nisan Salı gram altın, çeyrek altın, yarım altın fiyatları...

GRAM ALTIN NE KADAR?
ALIŞ: 377,09 TL
SATIŞ: 377,35 TL

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
ALIŞ: 606,80 TL
SATIŞ: 620,70 TL

YARIM ALTIN NE KADAR?
ALIŞ: 1.209,90 TL
SATIŞ: 1.241,10 TL

TAM ALTIN NE KADAR?
ALIŞ: 2.038,28 TL
SATIŞ: 2.079,29 TL

CUMHURİYET ALTIN NE KADAR?
ALIŞ: 2.110,00 TL
SATIŞ: 2.142,00 TL

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Altın fiyatları ne kadar? 21 Nisan Salı gram altın, çeyrek altın, yarım altın fiyatları... haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA