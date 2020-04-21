Dolar ve euro ne kadar? 21 Nisan Salı döviz kuru...

Dolar bugün ne kadar? Euro bugün ne kadar? Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 6,9410 lira, avronun satış fiyatı ise 7,5470 lira olmuştu. Yatırım aracı olarak dövizi tercih edenler dolar ve euro fiyatında yaşanan gelişmeleri merakla takip ediyor. İşte 21 Nisan Salı döviz kuru...

Dolar ve euro fiyatında yaşanan son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Koronavirüs salgınının dolar ve euro üzerindei etkisi ne oldu? Dolar yükseldi mi? Euro bugün ne kadar? Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 6,9410 lira, avronun satış fiyatı ise 7,5470 lira olmuştu. İşte 21 Nisan Salı döviz kuru...