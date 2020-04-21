İzmir’de 1000 lira destek ödemeleri başladı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın 'Ekonomik İstikrar Kalkınma Paketi' kapsamında 2 milyon 300 bin haneye yapılacağını duyurduğu 1000 liralık nakdi destek ödemeleri İzmir'de başladı.

PTT görevlileri, kendilerine eşlik eden bekçi ve kolluk birimleri ile Konak ilçesindeki ihtiyaç sahiplerinin evlerine kadar giderek 1000 liralık ödemelerini yaptı. İhtiyaç sahibi vatandaşlar, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti. PTT kanalı ile yapılan nakdi yardımlar çerçevesinde görevliler, şubelerde yığılma olmasının önüne geçmek amacı ile ihtiyaç sahiplerinin ev adreslerine giderek tek tek kapılarını çaldı. PTT personeli, poşetli halde bulunan 1.000 liralık nakdi yardım zarflarını vatandaşların gözü önünde açıp saydıktan sonra teslim etti.

3. FAZ DA OLACAK

Yeni Asır'ın görüştüğü yetkililer, şimdiye kadar yaklaşık iki bin ailenin evine nakdi yardımların bu şekilde ulaştırıldığını, ihtiyaç sahiplerinin mağdur olmaması için çalışmaların tüm hızıyla devam ettiğini açıkladı. Nisan ayı itibari ile başlayan sosyal yardımların birinci fazında, 2 milyon 111 bin haneye 1000'er lira nakdi destek verilmişti. Şu an uygulamada olan ikinci fazda ise 1. fazdaki destekten faydalanmamış 2 milyon 300 bin haneye 1000'er lira nakdi destek veriliyor. Ardından yapılacak üçüncü faz ödemeleri, yapılacak duyuru sonrası e-devlet'ten başvuru yapan ve korona virüs tedbirlerinden olumsuz etkilenmiş ihtiyaç sahibi ailelere yapılacak.

METİN BURMALI